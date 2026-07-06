Съединените щати са уверили Полша, че временно изтеглените американски военни части ще се завърнат в страната в рамките на следващите няколко седмици. Това съобщи полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш.

По думите му присъствието на американските сили на полска територия ще остане почти без промяна спрямо досегашните нива. Още през май Варшава получи потвърждение за разполагането на допълнителни 5000 американски военнослужещи, като Кошиняк-Камиш благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп за решението.

САЩ изпращат 5000 американски войници в Полша

Междувременно полските власти продължават усилията си за засилване на военното сътрудничество със САЩ. В началото на юни министърът на отбраната е отправил официално предложение до американския си колега Пийт Хегсет за създаването на нова постоянна американска военна база в Полша.

Темата е част от по-широките усилия на Варшава за укрепване на сигурността на източния фланг на НАТО на фона на продължаващото напрежение в региона.

Редактор: Цветина Петкова