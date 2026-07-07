Няколко взрива са били чути в централната част на сирийската столица Дамаск в близост до района, където е отседнал френският президент Еманюел Макрон по време на официалното си посещение в страната.

Най-малко 18 души, сред които четирима полицаи, бяха ранени. Френският президент Еманюел Макрон е невредим и продължи официалното си посещение в Сирия.

Макрон пристигна на посещение в Сирия

مشاهد من لحظة حدوث الانفجار الثاني جراء عبوات ناسفة بدمشق https://t.co/HxJvWQoz0U pic.twitter.com/ajcjiyR8gd — Omar Alhariri (@omar_alharir) July 7, 2026

Френският държавен глава пристигна в Сирия на 6 юли. Това е първото посещение на лидер на западноевропейска държава в страната след отстраняването на Башар Асад от власт в края на миналата година.

В рамките на посещението си Макрон проведе среща със сирийския президент Ахмад аш Шараа. Основни теми на разговора между двамата са били бъдещето на политическия преход в Сирия, възстановяването на разрушената от войната държава, регионалната сигурност и перспективите за по-тясно сътрудничество между Париж и Дамаск.

Explosions à Damas. A quelques mètres du Ministère du Tourisme. Et proche de l'hôtel où séjourne actuellement le Président Macron. Le convoi présidentiel aurait quitté les lieux quelques minutes avant les détonations (charges explosives). @i24NEWS_FR pic.twitter.com/7x2enb2W70 — Matthias Inbar (@MatthiasInbar) July 7, 2026

Двамата президенти посетиха и емблематични места в сирийската столица, сред които Омаядската джамия и Стария град на Дамаск - обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО. По-късно сирийският държавен глава беше домакин на официална вечеря в чест на Макрон и придружаващата го делегация.

Редактор: Цветина Петкова