Няма информация за загинали или ранени

Няколко взрива са били чути в централната част на сирийската столица Дамаск в близост до района, където е отседнал френският президент Еманюел Макрон по време на официалното си посещение в страната.

Най-малко 18 души, сред които четирима полицаи, бяха ранени. Френският президент Еманюел Макрон е невредим и продължи официалното си посещение в Сирия.

Макрон пристигна на посещение в Сирия

Френският държавен глава пристигна в Сирия на 6 юли. Това е първото посещение на лидер на западноевропейска държава в страната след отстраняването на Башар Асад от власт в края на миналата година.

В рамките на посещението си Макрон проведе среща със сирийския президент Ахмад аш Шараа. Основни теми на разговора между двамата са били бъдещето на политическия преход в Сирия, възстановяването на разрушената от войната държава, регионалната сигурност и перспективите за по-тясно сътрудничество между Париж и Дамаск.

Двамата президенти посетиха и емблематични места в сирийската столица, сред които Омаядската джамия и Стария град на Дамаск - обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО. По-късно сирийският държавен глава беше домакин на официална вечеря в чест на Макрон и придружаващата го делегация. 

Редактор: Цветина Петкова
Източник: БГНЕС

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