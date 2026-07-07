Когато първоначално беше подписан договорът с „Боташ”, тогавашният президент и настоящ премиер в желанието му да направи нещо добро, се получи нещо лошо. Това коментира в предаването „Денят на живо” Вежди Рашидов, бивш министър на културата.

„Лошото е, че плащаме едни пари без да имаме газ. Защо, обаче, се случи това? Не е на Радев вината за това нещо, негово беше доброто желание да помогне на България. Ердоган е добронамерен и има отношение за добросъседство”, посочи той.

Рашидов припомни, че едно предишно правителство е казало, че са договорили по 6 танкера втечнен газ да идват към България и допълни, че визира „Продължаваме Промяната” и че те са подвели президента тогава.

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„Договорът се сключи, защото втечненият газ, който идва, за да дойде до Чирен, трябва да се превърне в газообразно състояние. А това може да стане или в Измир, или в Истанбул. И това беше доброто желание България да не пострада без газ и енергетиката да не е в ущърб. Едни млади момчета много обещаваха, но се подхлъзнаха на динената кора. Така че вината не е на Румен Радев”, заключи Рашидов.

По думите му Ердоган е опитен политик и когато българите са желаели да направят среща с него, да разговарят по теми и да правят политика, турският президент никога не е отказал.

По отношение на скандала с полетите на Пеевски и Атанасова Вежди Рашидов коментира, че „това е публична дъвка, която се дъвче, за да унижи и да смачка един човек”. Според него това не е достойно поведение срещу жена като Десислава Атанасова. „От друга страна, за вътрешния министър Демерджиев никой да не си мисли, че това е елементарна работа. Той е един много добре подготвен юрист и човек с характер. Аз дълбоко смятам, че той е професионалист. След като органите на властта и тези, които са оторизирани да се занимават с това нещо, си свършат работата, след това да се обръщат към медиите, иначе омърсяваме живота на едни хора и след това никой не се извинява”, категоричен бе Рашидов.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова