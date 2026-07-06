Д-р Ваньо Видков е новият председател на Управителния съвет на Столичната лекарска колегия. Решението е взето единодушно на заседание на ръководния орган, след като досегашният председател д-р Асен Меджидиев подаде оставка заради избирането му за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Съгласно устава на СЛК д-р Видков, който досега беше заместник-председател с ресор „Болнична помощ“, ще довърши настоящия управленски мандат, който изтича през юни 2027 г.

Д-р Асен Меджидиев е новият подуправител на НЗОК

Според официалния сайт на колегията д-р Видков е специалист по анестезиология и интензивно лечение с над 30 години професионален опит. Работил е в УМБАЛ „Александровска“, болница „Шейново“ и УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, а от 2014 г. е началник на Отделението по анестезиология и интензивни грижи в Първа градска болница в София.

От 2018 г. той е заместник-председател на Столичната лекарска колегия. В рамките на съсловната си дейност е инициирал програми за финансово подпомагане и следдипломно обучение на млади лекари в чужбина, както и проекти за защита правата на медиците при дигитализацията на здравеопазването и за намаляване на административната тежест.

Редактор: Ралица Атанасова