Пенсионерите ще получат осъвременените си пенсии за юли от 7 юли. Хората, които вземат средствата си чрез пощенските станции, ще могат да ги получат по утвърдения график до 20 юли включително. За получаващите пенсия по банков път сумите ще бъдат преведени още в първия ден от изплащането.

От 1 юли всички трудови пенсии, отпуснати до края на 2025 г., са увеличени със 7,8% по т.нар. швейцарско правило. Със същия процент нарастват и вдовишките добавки, изплащани към пенсиите на правоимащите лица.

Нови размери на пенсиите: Какво се променя от 1 юли

Увеличение има и при минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, което води до по-високи размери на редица други плащания, включително инвалидни, наследствени и пенсии при непълен осигурителен стаж.

От началото на месеца е повишена и социалната пенсия за старост. Промяната ще се отрази и на редица социални плащания и добавки, чийто размер е обвързан с нея. Промени има и за новоотпуснатите пенсии. От 1 юли при определянето на новите трудови пенсии вече не се включва допълнителната сума, известна като „ковид добавка“.

НОИ осъвременява пенсиите със 7,8% по "швейцарското правило" от 1 юли

На 15 юли Националният осигурителен институт ще преведе и обезщетенията за безработица на правоимащите лица.

Редактор: Цветина Петкова