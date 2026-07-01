От 1 юли влизат в сила нови размери на пенсиите, като част от пенсионерите ще получат увеличение на месечните си доходи, а други ще бъдат засегнати от отпадането на т.нар. ковид добавка.

Социалната пенсия за старост се увеличава на 183,81 евро. От промяната ще се възползват над 163 000 души. Право на този вид пенсия имат хората над 70-годишна възраст с ниски доходи, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

150 000 възрастни с по-високи пенсии от днес, минималната - 630 лв.

От същата дата всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат осъвременени със 7,8% по механизма на т.нар. швейцарско правило. Увеличението обхваща пенсиите, свързани с трудова дейност, както и допълнителните суми, изплащани на преживели съпруг или съпруга под формата на вдовишка добавка.

Промяна настъпва и при начина на изчисляване на новоотпуснатите трудови пенсии. От 1 юли в техния размер вече няма да бъде включвана фиксираната сума от 30,68 евро, известна като ковид добавка, която досега беше част от пенсионните плащания.

Социалната пенсия за старост се увеличава от 1 юли

Повишава се и минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Тя нараства от 322,37 евро на 347,51 евро. Вследствие на това ще бъдат преизчислени и минималните размери на редица други пенсии, включително инвалидните, наследствените и пенсиите при непълен осигурителен стаж.

Промените са част от ежегодното осъвременяване на пенсионната система и влизат в сила от днес за всички правоимащи лица.

Редактор: Цветина Петкова