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Автомобилът е преминал между две бензиноколонки и е влязъл през витрината в сградата на бензиностанцията
Кола се вряза в бензиностанция в Русе. Автомобилът е преминал между две бензиноколонки и е влязъл през витрината в сградата на бензиностанцията. Няма пострадали, въпреки че по време на инцидента на работа са били двама служители.
Произшествието е станало около 4:00 сутринта в нощта срещу петък. Заради ранния час не е имало клиенти на бензиностанцията. По информация на МВР, шофьорът се е движел с несъобразена скорост по бул. „Потсдам” и е загубил управление над автомобила.
Автомобил се вряза в заведение на „Тракия“ (СНИМКА)
По това време на нощта, работници от комуналното дружество са поставяли пътна маркировка. Участъкът е бил обозначен, шофьорът не е видял конусите на време, а в опит да ги избегне е излязъл от пътя, преминал през тротоара и е влязъл в бензиностанцията.
Обяснението, което 47-годишният шофьор е дал пред полицаите, е че е бързал за работа. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.Редактор: Никола Тунев
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