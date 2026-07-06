Кола се вряза в бензиностанция в Русе. Автомобилът е преминал между две бензиноколонки и е влязъл през витрината в сградата на бензиностанцията. Няма пострадали, въпреки че по време на инцидента на работа са били двама служители.

Произшествието е станало около 4:00 сутринта в нощта срещу петък. Заради ранния час не е имало клиенти на бензиностанцията. По информация на МВР, шофьорът се е движел с несъобразена скорост по бул. „Потсдам” и е загубил управление над автомобила.

Автомобил се вряза в заведение на „Тракия“ (СНИМКА)

По това време на нощта, работници от комуналното дружество са поставяли пътна маркировка. Участъкът е бил обозначен, шофьорът не е видял конусите на време, а в опит да ги избегне е излязъл от пътя, преминал през тротоара и е влязъл в бензиностанцията.

Обяснението, което 47-годишният шофьор е дал пред полицаите, е че е бързал за работа. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.

Редактор: Никола Тунев