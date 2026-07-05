Лек автомобил е навлязъл в търговски обект в крайпътен комплекс на автомагистрала „Тракия“. При инцидента няма ранени хора, а щетите са само материални.

Произшествието е станало в района на 73-ия километър на магистралата.

Тежка катастрофа на „Тракия” (СНИМКИ)

По първоначална информация автомобил, управляван от млада жена, е излязъл извън пътното платно и се е озовал в зоната за хранене на открито пред обект за бързо хранене.

По време на инцидента в района е имало посетители, но за щастие никой не е пострадал. Нанесени са повреди по външната част на заведението и част от обзавеждането. Причините за инцидента се изясняват.

Редактор: Цветина Петкова