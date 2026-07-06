Най-старото печатно издание в България, което излиза без прекъсване от 1900 г. насам – „Църковен вестник“, прави важна стъпка в осъществяването на своята просветителска мисия в съвременния свят. Официозът на Българската православна църква – Българска Патриаршия вече интегрира иновативни QR кодове в последните броеве на своите печатни страници, превръщайки традиционното четене в пълноценно мултимедийно преживяване.

През своята забележителна над 125-годишна история вестникът не престава да се модернизира и развива. След като целият му исторически архив бе успешно дигитализиран и вече е напълно достъпен в Интернет за вярващите, научната общност и всички, които се интересуват от историята на БПЦ и християнската проповед, днес редакционният екип предлага следващото естествено надграждане на печатния формат.

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Процесът е максимално улеснен за аудиторията. Всеки читател може да насочи камерата на своя смартфон към отпечатания QR код, за да премине незабавно към съответното цифрово съдържание в реално време – фотографии, които поради ограничения обем на хартията не са намерили място в печатното тяло, видеа и аудиофайлове, повече новини в Официалния сайт на БПЦ-БП и архивните броеве на вестника.

С това нововъведение официалното издание на БПЦ-БП доказва, че верността към православната традиция и съвременните технологии могат да вървят ръка за ръка в името на успешното духовно просвещение и църковна проповед в XXI век.

Редактор: Никола Тунев