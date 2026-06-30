С тържествена Света литургия в Патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ Българската православна църква отбеляза две години от избора и интронизацията на Българския патриарх Даниил за неин предстоятел. В богослужението участваха митрополити и епископи от Българската православна църква.

„Равносметката ще я правят хората. Това, което ни радва е, че Българската православна църква се ползва с доверие сред институциите. За това можем да благодарим на Бог и на всички, които ни съдействат в това начинание“, каза той.

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По думите му през последните години е създаден благоприятен климат за работата на Църквата и за приемането на важни законодателни промени. „Силно желание на Светия синод беше това. И в миналото, и в сегашното Народно събрание - всички промени се случиха с голям консенсус между политическите партии. Това е нещо благоприятно и дано има хубав край“, посочи патриарх Даниил.