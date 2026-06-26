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Не мисля, че санкциите ще постигнат ефекта, който налагащите я мислят, заяви Даниил
Според патриарх Даниил е правилно да няма санкции срещу руския патриарх Кирил. Запитан как ще коментира позицията на България главата на Българската православна църква каза: „Това определено е една смела постъпка и не мислим, че санкциите спрямо главата на една поместна православна църква постигат този интерес и този ефект, който налагащите я мислят“.
Патриархът не пожела да отговори на въпрос дали отказът да бъдат наложени санкции е отстъпление от националния ни интерес.
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Светият синод на БПЦ провежда заседание. Днес е и първата му среща с министър-председателя Румен Радев.
„Може да се каже, че тя ще е протоколна. Църквата е в непрекъснато взаимодействие с държавата, нашето сътрудничество е от взаимен интерес и винаги има достатъчно теми за обсъждане“, каза патриарх Даниил.
Миналата седмица в Брюксел Радев заяви, че България ще настоява руският патриарх Кирил да не бъде включван в санкционния списък на Европейския съюз. Премиерът аргументира позицията си с това, че санкционирането на духовен водач би задълбочило разделението и не би допринесло за усилията за мир.
Редактор: Ина Григорова
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