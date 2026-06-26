Според патриарх Даниил е правилно да няма санкции срещу руския патриарх Кирил. Запитан как ще коментира позицията на България главата на Българската православна църква каза: „Това определено е една смела постъпка и не мислим, че санкциите спрямо главата на една поместна православна църква постигат този интерес и този ефект, който налагащите я мислят“.

Патриархът не пожела да отговори на въпрос дали отказът да бъдат наложени санкции е отстъпление от националния ни интерес.

България ще наложи вето на новия пакет санкции срещу Русия

Светият синод на БПЦ провежда заседание. Днес е и първата му среща с министър-председателя Румен Радев.

„Може да се каже, че тя ще е протоколна. Църквата е в непрекъснато взаимодействие с държавата, нашето сътрудничество е от взаимен интерес и винаги има достатъчно теми за обсъждане“, каза патриарх Даниил.

Миналата седмица в Брюксел Радев заяви, че България ще настоява руският патриарх Кирил да не бъде включван в санкционния списък на Европейския съюз. Премиерът аргументира позицията си с това, че санкционирането на духовен водач би задълбочило разделението и не би допринесло за усилията за мир.

Редактор: Ина Григорова