Община Дупница обяви тридневен траур за удавилите се баба, дядо и две внучета в река Струма. В знак на почит към починалите националният флаг, знамето на Дупница и това на Европейския съюз пред сградата на общината, както и тези на пилоните на площад "Свобода" ще бъдат свалени наполовина.

През траурните дни няма да се провеждат публични тържества, както и културни, развлекателни и музикални прояви. В училището, в което се учили двете деца, днес трябваше да се състои тържествена церемония по закриване на учебната година, която е отменена.

По думите на кметския наместник на село Пастух Цветанка Манчова инцидентът се е случил във времето за следобедна почивка. „Към 5 часа се обадих на съседа, мъжът ѝ каза, че има викове по реката. Излязох, и то беше вече станало всичко, бяха се удавили всичките”, разказва тя и допълва, че реката е била леко придошла заради валежи в предходните дни.

В издирването на телата, освен компетентните органи, са се включили и доброволци. Мъж, който е пристигнал на мястото със специализирана понтонна лодка и компресор за въздух, обясни колко тежки са били условията под водата. „Аз изгубих ориентация долу под водата на 3 метра – мътна вода”, споделя той за неуспешните опити да бъдат открити жертвите по-рано.

⇒ Опасен водовъртеж и изтръгнати табели

От Община Невестино, на чиято територия се намира фаталният вир, са категорични, че мястото е абсолютно забранено за къпане. Заместник-кметът Йордан Глогов обясни, че всяка година през месец юни се издава изрична заповед, забраняваща влизането във водните обекти в общината.

„Ние нямаме такава възможност да освободим място за плажуване, поради причината, че самото място изисква да има спасител и други неща, които ние нямаме възможност да ги подсигурим”, коментира Глогов. Той разкри и каква е скритата заплаха на вира, в който са влезли жертвите: „Дъното дълбочината е някъде 6-7 метра. Самият водовъртеж вкарва водата под скалата”.

Въпреки огромния риск и предупрежденията към собствениците на къщи за гости да информират туристите, забраната масово не се спазва. Мястото е пълно с палатки и каравани, а тийнейджъри редовно скачат от опасните скали. Предупредителни табели е имало, но те са били умишлено премахнати. „Много бързо изчезват табелите. Може би в реката, не мога да ви кажа. Вършат ли работа? Пред кого? Никой не го интересува”, признава кметският наместник Цветанка Манчова.

Темата за безопасността ще бъде обсъждана следващата седмица, когато институциите ще направят среща помежду си. Това, което ще анализират и обсъждат, е как да се гарантира безопасността във водните басейни.

Все още на мястото, на което се случи трагедията, няма нова табела, след като старата е била премахната. Тя трябва да указва, че вирът е опасен.