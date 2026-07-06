След огромния пожар край София миналата седмица – имаше ли грешка в реакцията на институциите? Огънят пламна на 1 юли в завод за преработка на пластмасови отпадъци на „Банско шосе”. А димът се виждаше почти из цяла София.

В много кратък период са били изпратени 10 екипа на пожарната, екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция” на СО, водоноски, обясни в предаването „Пресечна точка” заместник-кметът на Столична община по направление „Сигурност” Лъчезар Милушев.

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Според него общината се е справила с пожара. Бурята, която се разрази междувременно е подпомогнала гасенето, но пък е причинила други проблеми. Около 110 са били сигналите за паднали дървета и наводнени участъци. Така се е наложило пренасочване на част от екипите към тези места.

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Милушев каза още, че на третия час от избухването на пожара е имало мобилна станция на СО, която да замерва състоянието на въздуха. Вдигнати са били и дронове, които да покажат състоянието на въздуха.

„Веднага взехме тези мерки, така се прави при такива ситуации – хората да не излизат, да затворят прозорците, ако се наложи да излизат, да сложат маски”, каза Милушев. „Винаги може да се търси грешка. Това са сложни ситуации, които се развиват бързо, има редица рискове, които трябва да се оценят”, коментира зам.-кметът.

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„Подлезът със сигурност не е тъмен. Има сигнали за наличие на хора, които водят скитнически начин на живот, просия, притесняват хората. Изпратихме екипи на Общинска полиция. Установихме хора там, включително обявен за общодържавно издирване. Предприехме мерки, проведе се среща със СДВР, кмета на района и граждани. В петък имаше мащабна проверка”, обясни Милушев.

„Този случай не е изключение. Имаме почти всеки ден случаи на самонастанили се граждани. Това, че в София живеят 20% от населението на държавата и че 45% от брутния вътрешен продукт се генерира в София, привлича изключително много хора, част от които водят скитнически начин на живот и се самонастаняват”, каза Милушев.

Трафик

Милушев обясни, че на територията на София има над 4000 камери, които се наблюдават денонощно от видеоцентъра на Столична община. Камерите на СДВР, на СДВР, и на Столична община са интегрирани. „Служителите на МВР могат да наблюдават нашите камери, както и ние виждаме техните”, обясни зам.-кметът

Общината работи и по въпроса с камерите за скорост и такива, които могат да регистрират нарушения на Закона за движението по пътищата. От миналата година има шест нови камери за скорост, които се експлоатират от СДВР.

„Сега се пише наредбата за това как общините да придобият технически средства, с които да установяват нарушения на Закона за движението по пътищата. Когато наредбата влезе в сила, ние сме в готовност да закупим камери и да ги интегрираме”, каза Милушев.

Оценяват се рисковите пешеходни пътеки. „Пешеходните пътеки, които бяха ремонтирани през 2025 и 2026 година, на тях няма пострадали хора”, заяви Милушев.

За „Евровизия”

„Кметът на София Васил Терзиев подчерта, че София е най-подготвеният град за провеждането на такова мащабно събитие. Аз съм уверен, че всички хора, с които работихме по време на европредседателството, са на разположение. С тях имаме добра комуникация. При изграждането и организацията на сигурността доверието е изключително важно – както между институциите, така и между отделните експерти. Убеден съм, че София ще посрещне Евровизия и ще успеем да се справим с всички предизвикателства, включително и в сферата на сигурността”, каза Милушев.

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Редактор: Ина Григорова