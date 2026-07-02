Повишени нива на фини прахови частици, азотен диоксид и бензен са отчетени в София след пожара в района на квартал „Люлин“. За това съобщи във Facebook инж. Николай Неделков - заместник-кметът на Столичната община, отговарящ за направление „Околна среда“.

По думите му до тази сутрин показателите за качеството на въздуха са били в норма, но след пълното стихване на вятъра димът се е задържал в приземния слой, което довело до влошаване на качеството на въздуха.

На терен работят мобилна измервателна станция, допълнителни екипи на Изпълнителната агенция по околната среда с тяхна мобилна лаборатория, както и екип на Софийския университет, който извършва измервания със специализиран дрон. Целта е показателите да бъдат проследявани в реално време.

Във връзка със ситуацията гражданите са призовани да затворят прозорците на домовете си и да ограничат престоя на открито. Особено внимание се препоръчва на децата, бременните жени и хората с хронични заболявания, които трябва да избягват дейности навън до нормализиране на качеството на въздуха. Изпратени са и указания до училищата и детските градини за ограничаване на заниманията на открито.

Мониторингът на качеството на въздуха продължава, като актуална информация ще бъде публикувана на сайта на Столичната община .

Припомняме, че огромен пожар избухна вчера следобед край пътя за Калотина в близост до столичния квартал „Люлин” . Горяха халета за преработка на пластмаса на улица „Банско шосе“ в квартал „Република” в София.

Редактор: Дарина Методиева