Сигналите за нападения и тормоз в района на подлеза на „Плиска” в София продължават. Десетки жители разказаха как група хора нападат с ножове, заплашват, пият, спят по пейките и оставят купища боклуци. Недоволните поискаха от институциите да предприемат мерки, преди да е станало късно и да се случи сериозен инцидент.

„За съжаление, вече един месец промяна няма. Тази седмица има два нови инцидента, пак свързани с нападение с ножове в подлеза. Трите неща, които ние искаме, са поставяне на камери, полицейско присъствие и телефонни номера, на които да пускаме сигнали”, споделят жители на квартал „Изгрев”.

Ножове, грабежи и страх: Граждани сигнализират за нападения в района на подлез „Плиска“ в София

По думите им всичко тръгва от сергиите. „Сутрин просяци помагат при товаренето и разтоварването. Търговците им дават пари, а с тях те пият и се друсат”, казва жител на квартала. Той показа и снимки на банкомат, който, по думите му, е разбит за втори път.

Жителите казват още, че са подали сигнали навсякъде, но на тях не се реагира. „Страшно сме обезпокоени като родители. Искаме непрекъснато полицейско наблюдение - полицаи, които обикалят и се грижат за нашата сигурност. Искаме камери и специални телефони само за нашия квартал, защото сигналите на 112 се размиват. Никой не им обръща внимание”, казва жена от квартала. По думите ѝ вече има и обири на апартаменти в района. „Ние сме в безизходица. Търпимостта ни е на изчерпване. Ще направим гражданско неподчинение”, коментира още тя.

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„Напълно подкрепяме хората в техните искания. Те искат няколко прости превантивни и реактивни мерки. Имам уверението на зам.-кметът по сигурност, че заедно с районните кметове са определени конфликтни точки, на които по-често да идва Общинска полиция. Оттам нататък е необходимо да реформираме охраната в София”, каза зам.- председателят на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност на СОС Христо Копаранов.

Жителите призовават общинските органи да извършат и проверки и да установят дали за търговската дейност в района на подлеза има издадено разрешение от съответния компетентен орган.

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