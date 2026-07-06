След седмица в неизвестност – 11-годишната Наталия и мъжът, с когото детето е тръгнало, продължават да се издирват.



След данни, че двамата са се намирали в района на Дългопол – периметър около града беше обиколен с дронове и термо камери. На този етап информацията, че са били там, не може да се потвърди. Периметърът на търсене се разширява.

Органите на реда отново предупредиха, ако някой забележи издирвания Асен Симеонов, да не прави опит да влиза в контакт с него, а незабавно да сигнализира на телефон 112.

Криел се в изоставени къщи: Издирваният заедно с 11-годишната Наталия и преди бил в неизвестност с дни

По отношение на ограничителната заповед, която Асен е получил заради майката на Наталия, NOVA научи, че той е бил посетен в село Илия Блъсково, за да му бъде връчена от властите. След това той не се е появявал в село Константиново. Месец по-късно, поради липса на нови данни, заповедта е паднала.

Кметът на село Друмево, което Асен Симеонов е обикялял, докато се е укривал от полицията, живял е там и е познат на местните, сподели че мъжът е бил опасен, рядко е излизал през деня, а вечер се е разхождал. Такова е мнението и на другите жители на селото.

Много доброволци се включиха в издирването. Юли и Владимир разказаха, че полицията ги е разпределила по определени постове. Тяхната задача е била да наблюдават дали някой влиза или излиза от гората. Предупредени са да не влизат в изоставени къщи. Също така допълниха, че над тях да кръжали дронове.

Полицията проверява информацията, че той е бил забелязан в ловна хижа край село Величково.

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