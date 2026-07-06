80-годишна жена загина при пожар в дома си в Разградско, съобщиха от полицията. Огънят е пламнал около 20:00 ч. в неделя в къща, обитавана от жертвата и 82-годишния ѝ съпруг, предаде кореспондентът на БТА в Шумен Антоний Димов.

След потушаването на пламъците от дежурната смяна на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Разград, в сградата е открито тялото на жената. Мъжът е с повърхностни наранявания и е откаран в МБАЛ – Разград.

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По първоначална информация огънят е тръгнал от късо съединение в климатично тяло. Унищожени са 30 кв. м покривна конструкция, бяла и черна техника, както и домашно имущество. Предстои извършването на повторен оглед. За случая е уведомен дежурен прокурор и е образувано досъдебно производство, допълват от Областната дирекция на МВР.

Редактор: Мария Барабашка