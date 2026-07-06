В следващите дни стартира обсъждането на бюджета за 2026 г. в комисиите в парламента. Преди дни план-сметката, която трябва да влезе в сила от 1 август, беше приета от Министерския съвет и внесена в деловодството на Народното събрание.

Сега депутатите имат няколко заседания време, за да я гласуват на първо четене, да разгледат предложения за промени и да се стигне до окончателното приемане на бюджета.

Протестиращи срещу кабинета "Радев" се събраха в центъра на София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Редактор: Дарина Методиева