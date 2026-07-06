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При конфликта е пострадал и един полицай
Засилено полицейско присъствие има в ромския квартал на Асеновград след масово спречкване между представители на две местни фамилии. В него са участвали около 250-300 човека. Те не са имали контакт помежду си, а са хвърляли различни предмети - бутилки и камъни. 12 души са простреляни с възушна пушка. Те имат леки повърхностни наранявания, прегледани са и са освободени за домашно лечение. Един служител на реда също е леко пострадал, съобщи ст. ком. Васил Костадинов, директор на ОДМВР-Пловдив.
Инцидентът е станал към 1.00 ч. сутринта. На спешния телефон 112 постъпил сигнал за конфликт между хора от квартала. На място веднага били изпратени служители на реда.
Масовото спречкване се е случило пред полицейски патрул. Комисарят определи действията на представителите на двете фамилии като „дръзки и цинични”.
Конфликтът между двете фамилии започнали още в петък. Тогава били задържани двама души. Образувани са досъдебни производства за закана за убийство.
Въпреки мерките – разполагане на автопатрул на районното управление, масовите нарушения на обществения ред не спрели спрели. След снощното спречване са задържани четирима. Установени са още трима и предстои и те да бъдат отведени в ареста.
Всички заподозрени са криминално проявени, а повечето от тях - и осъждани.
Ст. ком. Костадинов допълни, че двете фамилии живеят в постройки, които са върху общинска собственост или нямат статут, но и в двата случая става дума за незаконно строителство.
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В отговор на ситуацията тази сутрин в района са разположени допълнителни екипи на полицията и жандармерията. На място са пристигнали и служители на Зоналното жандармерийско управление за възобновяване на обществения ред. От полицията уверяват, че ситуацията вече е спокойна и няма данни за ново напрежение. Продължава работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента.
Освен сили на полицията и жандармерията, в квартала влязоха инспектори от Икономическа полиция и данъчни, които проверяват за продажба за акцизни и забранени стоки в търговските обекти.
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