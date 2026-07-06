Доц. д-р Койчо Коев е назначен за главен ветеринарен санитарен инспектор на Република България със заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски.

Главният инспектор координира дейностите по превенция, надзор и контрол на заразните болести по животните, изпълнението на националните ветеринарномедицински програми, както и сътрудничеството с компетентните институции и международните партньори.

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Заемането на длъжността е част от мерките за укрепване на системата за ветеринарномедицински контрол и повишаване на готовността за превенция и овладяване на заболяванията по животните.

Доц. д-р Койчо Коев има дългогодишен професионален и академичен опит в областта на ветеринарната медицина. Завършва Ветеринарномедицинския факултет на Тракийския университет, а професионалният му път преминава през клиничната практика, научноизследователската дейност и университетското преподаване. Към настоящия момент Койчо Коев е доцент във Ветеринарномедицинския факултет на Тракийския университет – Стара Загора и директор на Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

Редактор: Цвета Лазаркова