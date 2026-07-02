Бившият служебен здравен министър д-р Асен Меджидиев заема поста подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) с мандат до 30 ноември 2028 г. Той беше предложен за поста от "Прогресивна България" на 16 юни тази година, пише БТА. Кандидатурата му беше одобрена на правителствено заседание със 147 гласа "за", 58 гласа "против", без "въздържал се".

Предложението е подкрепено от "Прогресивна България" и ГЕРБ-СДС, против бяха от ДПС, "Демократична България", "Продължаваме Промяната" и "Възраждане".

Парламентът освободи предсрочно досегашното ръководство на касата - управителя д-р Петко Стефановски и подуправителя Момчил Мавров.

Управителят на НЗОК д-р Петко Стефановски подаде оставка на 10 юни тази година. По-късно на същия ден подуправителят проф. Момчил Мавров също подаде оставка. Мандатът на досегашното ръководство на НЗОК беше прекратен без дебат.

Изборът на Меджидиев предизвика остър политически сблъсък. От „Демократична България“ поискаха процедурата да бъде отложена заради съмнения, че в ДАНС има доклади за корупционни практики в здравеопазването, в които фигурира името на Меджидиев. „Възможно ли е господин Мавров и господин Меджидиев да са оказвали натиск на шефа на „Медицински надзор“ да увеличава лимитите в едни конкретни частни болници, за да могат да се източват повече пари от НЗОК“, заяви Ивайло Мирчев от парламентарната трибуна.

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Парламентарната група на ДПС обявиха, че ще сезират прокуратурата и ДАНС за предполагаем теч на класифицирана информация.

От „Продължаваме Промяната“ призоваха управляващите да се съсредоточат върху реалните проблеми в системата. „Очакваме решения за заплатите в здравната система, за специализантите, повишаване на възможностите за използване на доболничната помощ вместо клиничните пътеки, през които изтичат парите на здравната каса. Всичко това е отговорност на управляващите“, заяви Николай Денков.

„Възраждане“ също разкритикуваха управлението на сектора. „Няма как управителят да е добър, защото е от ПП, а подуправителят да е лош, защото е от ГЕРБ. И двамата са лош избор“, каза Цончо Ганев.

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Предложението на опозицията изборът да бъде отложен беше отхвърлено. В защита на кандидатурата Петър Витанов заяви: „Това, което е завладяна държава, трябва да бъде спряно. Отказваме да продължавате това, което е било преди, и да хвърляте кал върху човек, за когото няма съмнение относно неговите морални и професионални качества. ДАНС би потвърдил обвиненията, ако бяха реални.“