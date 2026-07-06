Шестима души са арестувани за притежание и пласиране на забранени вещества по време на специализирана полицейска операция в Слънчев бряг, съобщиха от полицията в Несебър.

Акцията се е провела в неделя вечерта, в интервала от 23:00 до 05:00 часа. Задържаните са на различна възраст и от различни градове на страната. В хода на проверките униформените са намерили и иззели марихуана, метамфетамин на кристали и 15 флакона с райски газ. Установено е, че флаконите са били предлагани за продажба в денонощен хранителен магазин на територията на курорта.

Задържаха мъж с 1400 флакона райски газ и кокаин в Созопол (СНИМКИ)

Срещу нарушителите вече са образувани три преписки и три бързи производства.

В рамките на същата операция е засечен и 22-годишен софиянец, седнал зад волана на лек автомобил след употреба на кокаин. Шофьорът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е започнато бързо производство.

Редактор: Мария Барабашка