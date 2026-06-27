Задържаха криминално проявен и осъждан 37-годишен мъж от пазарджишкото село Ивайлово при специализирана полицейска проверка в Созопол.

Около 02:50 часа в събота служители на Районно управление – Созопол спрели за рутинна проверка автомобила на мъжа. При личния му обиск полицаите открили пакетчета с кокаин, подготвени за продажба. Общото количество на наркотика е около 30 грама, а стойността му се оценява на приблизително 3200 евро.

Снимка: МВР

При претърсването на автомобила са намерени 1460 флакона с райски газ и близо 300 балона, предназначени за употребата му. По първоначални данни общата стойност на открития райски газ е около 15 000 евро. Общата стойност на иззетите вещества и артикули възлиза на близо 18 000 евро.

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Снимка: МВР

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство. От полицията съобщиха, че проверките за незаконна продажба и употреба на райски газ ще продължат през целия летен сезон във всички курортни зони по Южното Черноморие. Контролът ще се извършва чрез внезапни проверки и въз основа на предварително събрана оперативна информация.

Редактор: Ивайла Маринова