Напрежението между институциите се задълбочава, след като публично изнесени данни поставиха нови въпроси за прозрачността, работата на държавните органи и отношенията между изпълнителната, законодателната и съдебната власт. Казусът с предполагаемия съвместен полет на конституционния съдия Десислава Атанасова и лидера на ДПС Делян Пеевски предизвика остри политически реакции и отвори дебат за необходимостта от задълбочено разследване и своевременно предоставяне на информация от компетентните институции.

В студиото на предаването „Твоят ден“ журналистът Александър Симов, изпълнителният директор на “Галъп Интернешънъл” Петко Петков и Стояна Георгиева, главен редактор на “Медиапул”, споделиха гледните си точки за трусовете във властта в контекста на скандала.

Георгиева заяви, че според нея разследването трябва да бъде задълбочено и разширено, за да бъдат изяснени всички обстоятелства. Тя подчерта, че е необходимо компетентните институции да проследят всички финансови потоци и връзки, които биха могли да имат отношение към проверката. По думите ѝ подобно задълбочено разследване би могло да даде отговор и на въпроса за произхода на средствата, с които разполага Пеевски.

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“Хубавото в ситуацията е, че властта започва да се намесва и да дава информация за случващото се”, сподели Александър Симов. Според него действията на властите са важна стъпка към по-голяма прозрачност по случая. Журналистът коментира още, че вътрешният министър Иван Демерджиев се намира в уязвима позиция по отношение на причините, довели до старта на разследването за предполагаем конфликт на интереси, свързан с Десислава Атанасова.

Петко Петков сподели, че “подобни скандали често са като шум, който да измества вниманието от основните проблеми, а именно че вече е юли месец, а нямаме редовен бюджет”.

Според Георгиева една от особеностите на длъжността на народния представител е, че тя неизбежно поставя политиците под непрекъснатото внимание от страна на обществото и медиите. По думите ѝ не са рядкост кампании, насочени към уронване на репутацията им, включително чрез разпространяване на твърдения, свързани с личния и интимния им живот.

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Симов определи професията на конституционния съдия като една от най-отговорните в страната. По думите му евентуално съвместно пътуване с влиятелен политик, което не е било официално оповестено, поражда сериозни въпроси и прави ситуацията още по-неясна.

„Точно това е същината на скандала - защо двамата са пътували заедно, ако това е така, откъде идват тези средства и как са били разпределяни. Това са изключително важни въпроси, които очакват своите отговори. Ако трябва да отправя критика към властта, то тя е, че обществото не получава своевременно отговори по тези въпроси“, допълни той.

Петков изрази мнение, че моментът, в който се появяват разкритията, не е случаен. Според него те съвпадат с началото на предизборния период и може да бъдат разглеждани и през политическата призма на предстоящия вот през есента. Журналистът посочи, че подобни скандали често оказват влияние върху обществените нагласи и може да бъдат използвани като инструмент за възвръщане на електорална подкрепа.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Иван Иванов