Столичната община започна извънредно измиване на улиците в район „Люлин“ след пожара в частна площадка за отпадъци. Мярката цели да намали наличието на прахови и други остатъчни частици във въздуха и да подобри средата за живеещите в района.

Специализирани екипи почистват пътните платна в трети, четвърти и пети микрорайон на „Люлин“, както и по бул. „Добринова скала“. Обработва се и бул. „Банско шосе“, въпреки че участъкът е под управлението на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Столичната община следи показателите за чистотата на въздуха след големия пожар край "Люлин"

От общината посочват, че наблюдението на качеството на въздуха продължава, като отчетените показатели показват нормализиране на обстановката след инцидента. Мобилната измервателна станция, разположена в района, ще остане на място още девет дни, за да следи за евентуални промени в атмосферните показатели.

Местната администрация призовава гражданите да се информират за актуалните данни чрез платформата за мониторинг на качеството на въздуха на Столичната община.

Редактор: Цветина Петкова