Снимка: БГНЕС
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Измервателните станции отчетоха тенденция към повишаване на фини прахови частици
И днес Столичната община следи показателите за чистотата на въздуха след големия пожар край "Люлин". Припомняме, че в продължение на часове горяха халета с пластмаси.
Вчера измервателните станции отчетоха тенденция към повишаване на фини прахови частици, азотен диоксид и бензен. Пикът е бил достигнат на обяд, като след това е отчетено понижение на стойностите и влизане в норма на всички показатели. Въпреки това мерките остават, тъй като ситуацията е динамична.
Няма превишения на нормите за качество на въздуха след пожара в "Люлин"
С особено внимание те важат за най-рисковите групи - малките деца, възрастните хора, бременните жени и хората с хронични заболявания.Редактор: Дарина Методиева
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