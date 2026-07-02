Наличието на неприятна миризма само по себе си не означава, че са отчетени превишения на определените от европейското и национално законодателство норми за качеството на атмосферния въздух. Миризмата е пряк резултат от горенето на различни материали и в зависимост от посоката и скоростта на вятъра, както и от конкретните атмосферни условия, може да се разпространява на значителни разстояния, без това непременно да е съпроводено с превишения на контролираните показатели. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите, базирайки се на информация на РИОСВ – София.

Между 9:00 и 12:00 ч. е отчетено временно повишение на концентрацията на бензен. Това не означава превишаване на нормата, тъй като за бензена нормативът се определя като средногодишна стойност, а измерванията показват моментна концентрация към конкретния час. Данните сочат, че впоследствие стойностите са започнали да намаляват, като към 16:00 ч. измерената концентрация в пунктовете на Изпълнителната агенция по околна среда е от 0,00 в „Павлово“ до 1,23 µg/m³ в „Младост“.

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Не са отчетени превишения на показателите озон (O₃), въглероден оксид (CO), азотен диоксид (NO₂), серен диоксид (SO₂) и фини прахови частици (ФПЧ₁₀) съгласно действащите нормативни изисквания. Отчетените концентрации във всички автоматични измервателни станции остават под установените норми.

РИОСВ – София ще продължи да следи обстановката в реално време, която се про-меня динамично, пишат от ведомството.

Редактор: Цветина Петрова