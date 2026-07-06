Казусът с полетите на Делян Пеевски и Десислава Атанасова е бял шум за отвличане на вниманието от бюджета вероятно. Това коментира в предаването на NOVA NEWS „Твоят ден” Стоил Моллов, експерт по конституционно право. По думите му вътрешният министър Иван Демерджиев трябва да може да подкрепи думите си с някакви документи, но такива все още не са показани. Според него реакцията на Атанасова да заяви, че ще търси правата си по съдебен ред, е логична.

„Начинът по който вътрешният министър предупреди Атанасова да не ровела и да внимавала, лично на мен не ми харесва. Това не е институционално говорене, защото звучи като заплаха с упражняване на властнически правомощия от представител на изпълнителната власт, което не се прави така”, подчерта Моллов.

Анализатори смятат, че скандалът с полетите поставя въпроси, но отклонява вниманието от бюджета

По думите му публични личности от този калибър почти нямат личен живот или поне не такъв, какъвто имат обикновените граждани. „Тези личности дължат отчетност пред обществото какво правят и в свободното си време”, категоричен беше експертът по конституционно право. Според него обаче, вътрешният министър преди да излезе с изявленията и да пусне тази информация е трябвало да направи проверка и да представи резултатите от нея.

И според преподавателя по конституционно право доц. Христо Орманджиев този казус е шум, по който обаче ще има развитие. Нещата добиха обществена известност и проверките, които се правят в момента, ще трябва да излязат с някакви заключения, заяви той.

„Безспорно личният живот на гражданите е неприкосновен и има конституционна защита, но това не са хора, които можем да срещнем на пазара. Те работят и като политици, и като хора в конституционния съд, и е крайно време съдържанието на конституционните норми, които касаят лицата в съдебната система – че трябва да притежават високи морални качества – да се изпълни със съдържание”, категоричен беше доц. Орманджиев. Според него би следвало проверката да завърши и да се изясни какво се е случило, и в зависимост от резултатите и документите, да има реакция, защото в България прекалено много неща остават без реакция.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова