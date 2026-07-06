В понеделник пред Съдебната палата в Бургас започва делото срещу Никола Бургазлиев, който миналото лято помете с АТВ туристи на тротоар в Слънчев бряг. „Започваме с разпити на основните свидетели, като това е началната фаза на съдебния процес, като днес и утре част от полицаите и от нашите клиенти ще започнат тези разпити”, това коментира адвокат Радков в ефира на предаването „Здравей, България”.

При инцидента пострадаха деца, а след месец в кома от раните си почина Христина. Нейният син Марти, който вече е на пет години, все още се възстановява от травмите. Срещу Бургазлиев е повдигнато обвинение за причиняване на смърт при пътнотранспортно произшествие, като престъплението е извършено с евентуален умисъл и след употреба на наркотици.

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„Въпреки че процесът тече по съкратената процедура, законът забранява при такъв вид тежки умишлени престъпления да има смекчаване на наказанието с една трета при признаване на вина”, обясни защитникът на семейството на Христина. Той посочи, че законът предвижда до 20 години или доживотен затвор. „Ние ще се борим за доживотен затвор”, заяви адвокат Радков. „Абсолютно всичко, за което настоявахме в досъдебното производство за събиране на допълнителни доказателства, се случи и производството се разви ритмично”, допълни юристът, като изрази надежда тези крачки към справедливост да продължат.

„Очакваме процесът да продължава по-бърз начин, за да избегнем това напомняне и тези разпити на всички близки хора”, сподели Юлиан, чичо на малкия Марти и роднина на загиналата. Той бе категоричен, че очакват справедлив процес и максимална присъда, макар да уточни, че каквото и да е наказанието, за тях то ще бъде малко.

Относно състоянието на петгодишното дете, Юлиан обясни, че физически то се развива доста добре и посещава рехабилитации. Проблемът идва психологически, тъй като той започва все по-често да пита за мама.

Преди началото на съдебното заседание, предвидено за 10:00 часа, близки и приятели на Христина се събраха на мълчаливо бдение пред съда в Бургас, за да изчакат старта на процеса.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

Подкрепа към близките изразиха и представители на сдружение „Ангели на пътя”, които призоваха обществото да се събуди, за да спре войната по пътищата.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

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