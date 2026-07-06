Министерският съвет публикува за обществено обсъждане проект на решение за одобряване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование. С него се предлагат промени, насочени към ограничаване на таксите за обучение, намаляване на административната тежест и прецизиране на регулациите в сектора.

Една от основните промени предвижда увеличението на таксите за студентите, обучаващи се срещу заплащане, да бъде ограничено до не повече от 20% за целия период на следване спрямо размера на таксата през първата година. Мярката ще важи за студентите, приети през учебната 2025/2026 г., и за всички следващи випуски. Предвижда се и намаляване на законово определения минимум на таксите за платено обучение от 60% на 50% от средствата за издръжка на обучението.

Утвърдиха таксите за кандидатстване и обучение на студенти и докторанти за академичната 2026/2027 година

Според мотивите на Министерството на образованието и науката промяната цели да осигури предвидимост както за студентите, така и за висшите училища, както и да предотврати рязко увеличение на таксите, което би могло да затрудни завършването на образованието.

Законопроектът предлага още таксите за кандидатстване в държавните висши училища да се утвърждават директно от академичните им ръководства, а не от Министерския съвет, както е досега.

Предвижда се и включването на регистъра за академично признаване на придобито в чужбина висше образование и научната степен „доктор” към общата информационна система, поддържана от МОН чрез Националния център за информация и документация.

Друга важна промяна е въвеждането на служебна проверка на данните за завършено висше и средно образование, както и за признато образование, придобито в чужбина. Целта е да се намали административната тежест за гражданите и да се ускори обслужването.

С проекта се предлага изрично да се регламентира, че право на стипендии от държавния бюджет ще имат само студентите и докторантите, обучаващи се в редовна форма на места, субсидирани от държавата.

От МОН предлагат срокът за общественото обсъждане да бъде съкратен. Като мотиви се посочват предстоящият старт на кандидатстудентската кампания за учебната 2026/2027 г., необходимостта висшите училища своевременно да определят и обявят таксите за обучение, както и бързото въвеждане на предвидените административни облекчения.

Редактор: Мария Барабашка