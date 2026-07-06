Охранител на 56-годишна възраст загина по време на скандал край мястото на празненство в германския град Есен. При инцидента трима души бяха намушкани и откарани в болница с неживотозастрашаващи наранявания, предаде ДПА, като се позова на официално изявление на местната полиция.

Тече разследване за точната причина за смъртта на мъжа. Град Есен се намира в западната част на Германия, в областта Рур.

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Охранителят, който не е участвал в първоначалния конфликт, е загубил съзнание при ескалацията на напрежението край мястото на събитието, на което са присъствали около 150 души. За съжаление, усилията на пристигналия екип за спешна помощ са се оказали напразни, отбелязват от полицията.

Тримата мъже с прободни рани са на възраст между 40 и 48 години, съобщиха правоохранителните органи.

Турски гражданин на 46 години е заподозрян за тежкото нараняване на тримата мъже с нож. Той е арестуван, посочват от ДПА. Заподозреният също е ранен при инцидента, а полицията е иззела хладното оръжие.

Редактор: Мария Барабашка