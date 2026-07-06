"Не отива на вътрешния министър да прави политически скандали. Ще продължим да бъдем в скандала и търсенето на позитиви. Засегнати са образите на едни политически постове. Конституционните съдии не са независими, а от другата страна говорим за вътрешния министър. В държави, в които нещата вървят нормално, 90% от хората не знаят името на вътрешния министър", така коментира казуса "Пеевски-Атанасова" политологът доц. Татяна Буруджиева в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS.

"Виждаме заместване на чистата информация с къс драматичен разказ. Той има сценарий, има лоши и добри герои, а ние като публика заемаме някоя от страните. Ако говорим за информация, трябва да видим документите. Такива изкара Десислава Атанасова, а Демерджиев – не. Другото знаково е, че Цветан Цветанов започва да се превръща в основен говорител по темата", заяви тя.

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"Трябва да мине време, за да разруши доверието, което има правителството в момента. На местните избори може да имат проблем. Не е нормално управляващите да казват, че в техния бюджет няма техни политики. Не мога да си обясня някои пера в този бюджет. Искрите ще дойдат, защото се нажежават още повече очакванията за следващата план-сметка", допълни тя.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев