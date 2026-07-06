Двама мъже са пострадали сериозно при катастрофа тази вечер в Русе. Те са откарани в болница с множество травми, единият е с опасност за живота, според информация на спешните медици.

Инцидентът е станал в района под Телевизионната кула. Ударът е бил толкова силен, че се е наложило да се разреже една от колите, за да бъде изваден затиснатият шофьор.

Първоначалната информация беше, че дрифт е причина за произшествието, но тя не беше потвърдена. Следствените действия продължават.