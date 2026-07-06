Министърът на здравеопазването Катя Ивкова започва проверки в цялата страна на обектите по проекта за модернизация на системата за спешна медицинска помощ. Целта е на място да бъде оценен напредъкът по строителните дейности, да бъдат установени рисковете пред завършването на проектите и да се предприемат навременни мерки. До 31 октомври 2026 г. всички допустими дейности по проекта трябва да бъдат приключени.

Към момента са завършени и въведени в експлоатация 136 обекта, а останалите 99 изискват спешни решения. От тях 40 са оценени като невъзможни за реализиране при настоящите условия. За част от тях Министерството на здравеопазването предлага промяна на обхвата на дейностите към текущ ремонт след съгласуване с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което би позволило обектите да бъдат завършени в рамките на два до три месеца. Останалите 59 обекта са в процес на изпълнение и ще бъдат поставени под засилен ежедневен контрол.

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Първите проверки вече са извършени в Благоевград, Кресна, Петрич и Сандански, където министър Ивкова е инспектирала напредъка по строително-ремонтните дейности и възникналите затруднения. Обиколката ще продължи във всички области на страната.

„Няма да се ръководя само от доклади. Искам да видя със собствените си очи какво е направено, какво е спряло и какво трябва да се промени. За всеки обект трябва да има решение, а не оправдание. Това очакват хората и това ще направим“, заяви министър Ивкова.

Увеличението на парите за здраве тази година е с 8,5% спрямо 2025 г.

Проектът се финансира основно с европейски средства, като до момента са разплатени близо 134 млн. лева за строителство, медицинско оборудване, 400 нови линейки, надзор и управление. От началото на 2024 г. незавършените строителни дейности се дофинансират и с над 45 млн. лева от държавния бюджет.

Редактор: Ралица Атанасова