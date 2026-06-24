Министерството на здравеопазването започва извънпланова проверка на обществената поръчка за проектиране и авторски надзор на Националната многопрофилна болница за активно лечение на деца.

Със заповед на министъра на здравеопазването Катя Ивкова звено “Вътрешен одит“ към Министерството на здравеопазването ще извърши проверка в “Здравна инвестиционна компания за детска болница” ЕАД. Тя ще обхване подготовката на техническото задание и документацията по процедурата, както и спазването на нормативните изисквания в областта на обществените поръчки.

КЗК спря откриването на обществена поръчка за детската болница

Проверката се възлага във връзка с решението на Комисията за защита на конкуренцията по процедурата за възлагане на обществената поръчка за проектиране на Националната детска болница.

След като Комисията за защита на конкуренцията установи нарушения и отмени решението за откриване на обществена поръчка за изграждане на болницата, днес с позиция излезе и обновеният състав на Обществения съвет. От КЗК виждат проблем в изискванията към участниците в поръчката, а именно – да имат опит в дейности, идентични или сходни с тези за строеж на Национална детска болница. Това съвпада с част от притесненията, изразени преди месеци от Обществения съвет за детска болница.

Членовете на този съвет видяха риск от ново забавяне на целия проект, след като стана ясно – Здравната инвестиционна компания за детска болница ще обжалва решението на КЗК.

„За мен не е добра новина Министерството на здравеопазването и инвестиционната компания да обжалват. Защото така ще се изгуби още време в съдебни процедури. Фактът, че изразяване позицията си на брифинг от министерството - е достатъчно показателен дали има диалог, дали има прозрачност. Нямаме достъп и до документите, които поискахме да получим”, заяви Надежда Цекулова от Обществения съвет за Национална детска болница.

Редактор: Никола Тунев