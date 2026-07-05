Стотици българи от различни краища на Великобритания се събират днес в Кеймбридж за четвъртото издание на фестивала „Кеймбридж пее и танцува“. Културното събитие се организира от благотворителната организация „Малката България“ и има за цел да съхранява българските традиции и да обединява сънародниците ни зад граница.

Една от най-впечатляващите прояви в програмата е шествие с 40-метров български трибагреник, който ще бъде носен от десетки участници по улиците на английския университетски град.

Фолклорни ансамбли на български емигранти от цял свят се срещнаха във Велико Търново

Организаторите очакват гости от цяла Великобритания, като за събитието са организирани и специални автобусни екскурзии. Във фестивала ще се включат над 600 танцьори от 23 български фолклорни формации, които ще представят традиционни песни, танци и обичаи.

По думите на организаторите форумът вече привлича не само българи, но и много чужденци, които са свързани с България или проявяват интерес към нейната култура. Сред тях е и новоизбраният кмет на Кеймбридж Мария Клеминсън, която многократно е посещавала страната ни и подкрепя инициативата.

Посетителите ще могат да разгледат и специална изложбена зона с участието на около 60 български предприемачи, предлагащи традиционни храни, напитки, народни носии, сувенири и занаятчийски изделия.

"Аз съм българче": Празничен концерт пред Националната библиотека (ВИДЕО)

Входът за фестивала е свободен благодарение на подкрепата на Градския съвет на Кеймбридж и дарители. Освен културната си мисия, събитието има и благотворителна кауза. Тази година организаторите ще набират средства в подкрепа на фондация „Слънчеви деца 2024“, която работи по изграждането на център за деца със специални потребности.

Със съчетанието от музика, танци и благотворителност фестивалът се утвърждава като едно от най-големите български събития на Острова и важен мост между българската общност и местното общество.