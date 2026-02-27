В навечерието на 3 март се провежда 11-тото поредно издание на патриотичната кампания „Аз съм българче“. Концертът се провежда пред Националната библиотека в петък. Над 200 деца рецитират заедно „Аз съм българче“ и пеят „Питат ли ме дей зората“. Те са облечени в народни носии и носят български знамена. Събитието подкрепят известни личности, сред които Маргарита Хранова, Етиен Леви и Мими Иванова.

"Нашата мисия беше продиктувана от това, че нямаше кой знае колко патриотични събития. Тогава ни хрумна, че трябва да направим нещо, което да запали любовта към България у нашите деца, защото тя им се струваше доста абстрактна. С времето виждам, че 3 март вече не е просто почивен ден, който прекарваме със семействата си, а време, в което хората отиват на Шипка, говорят за България, носят знамена и ги развяват. Много сме щастливи, защото мисля, че през тези 11 години сме дали своя принос за това нашите деца да се чувстват горди, че са българи", заяви Петя Данданова, която е организатор и водещ на концерта.

Повече гледайте във видеото.