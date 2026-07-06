Цените на петрола поеха надолу в началото на седмицата, след като страните от ОПЕК+ се договориха за ново увеличение на добива от август, а износът през Ормузкия проток постепенно се нормализира. Според анализатори това може да доведе до допълнително нарастване на предлагането на световните пазари.

Сортът „Брент“, който служи като основен ориентир за европейския пазар, поевтиня с близо половин процент до около 71,8 долара за барел. Американският лек суров петрол WTI също отчете спад и се търгуваше под 68,5 долара за барел.

Петролът продължава да поевтинява

Пазарите остават внимателни след напрежението в Близкия изток и последиците от конфликта около Иран, който затрудни корабоплаването през стратегическия Ормузки проток. С възстановяването на трафика обаче производителите от Персийския залив постепенно увеличават доставките си.

На среща през уикенда държавите от ОПЕК+ решиха от август да повишат производствените си цели с още 188 000 барела дневно. Това е поредна стъпка след вече одобрените увеличения за юни и юли.

Петролът продължава да поевтинява, а американският сорт падна под 70 долара за барел

През последните месеци реалният ръст в добива беше ограничен заради военната ескалация в региона, която затрудни износа на суровина от ключови производители като Саудитска Арабия, Кувейт и Ирак. Сега обаче тези страни постепенно възстановяват прекъснатите доставки.

Редактор: Цветина Петкова