Британски гангстери превърнаха Нидерландия в център за трафик на наркотици, съобщи „Дейли мейл“. За разлика от испанската Коста дел Сол, където престъпниците открито показват богатството си и участват в публични конфликти, в Нидерландия предпочитат да действат дискретно. Многомилионни сделки се сключват в обикновени кафенета, а споровете се разрешават тихо.

Междувременно Ротердам остава ключово пристанище за внос на кокаин в Европа, а местните банди действат като посредници между южноамериканските картели и британските купувачи.

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Престъпните връзки между Обединеното кралство и Нидерландия съществуват от 80-те години на миналия век. Британските гангстери харесват страната и активно я използват като транзитен маршрут за наркотици. През юни тази година в град Хеерхуговард беше убит 52-годишният жител на Ливърпул Пол Паркър, който беше издирван за разчистване на сметки. Според полицията той може да е бил наемен убиец или събирач на дългове. Полицията продължава да разследва случая му.

Редактор: Дарина Методиева