Съединените щати празнуват днес 250 години от обявяването на своята независимост. Юбилейната годишнина е отбелязана с безпрецедентна програма от събития в цялата страна. Основните чествания са във Вашингтон, където е предвидена седемчасова въздушна демонстрация на военна техника и грандиозно пиротехническо шоу. По данни на организаторите, в рамките на 40 минути ще бъдат изстреляни около 850 000 фойерверки - безпрецедентно по мащаб представление.

Световни лидери поздравиха президента на Щатите и нацията му по случай празника.

► Илияна Йотова

Идеите, залегнали в Декларацията за независимост на САЩ, остават важен морален ориентир и основа за международното сътрудничество на фона на глобалните предизвикателства. 250-годишнината от независимостта на САЩ е повод за увереност в силата на свободата, демократичните институции и партньорството между нашите държави. Това заявява държавният глава Илияна Йотова в поздравителен адрес до президента на САЩ Доналд Тръмп по повод Деня на независимостта на страната – 4 юли. За националния празник българският президент пожелава на американския народ успехи, мир и благоденствие.

„Преди два века и половина основателите на американската държава утвърждават принципи, които оставят траен отпечатък върху развитието на съвременния демократичен свят – всички хора са създадени равни и притежават неотменими права, сред които правото на живот, свобода и стремеж към щастие“, отбелязва президентът Йотова. По думите ѝ тези принципи продължават да вдъхновяват поколения в стремежа им към свобода, човешко достойнство и по-добро бъдеще.

Държавният глава изтъква приятелските отношения и стратегическото партньорство между България и САЩ. „Убедена съм, че на основата на взаимното доверие, споделените демократични принципи и съюзническата ни солидарност ще продължим да развиваме и задълбочаваме двустранното сътрудничество в областта на сигурността и отбраната, икономиката, инвестициите, енергетиката, науката, иновациите и образованието“, заявява президентът.

► Фридрих Мерц

Германският канцлер Фридрих Мерц се обади по телефона, за да поздрави президента на САЩ Доналд Тръмп по случай 250-годишнината от обявяването на независимостта на САЩ от Великобритания, предаде ДПА.

Мерц предаде топли поздрави по случай предстоящата годишнина и подчерта специалната връзка между германците и американците, заяви говорителят на германското правителство Щефан Корнелиус.

► Александър Лукашенко

Президентът на Беларус Александър Лукашенко поздрави американския си колега Доналд Тръмп по случай Деня на независимостта и 250-годишнината от основаването на САЩ, предаде националната осведомителна агенция БЕЛТА, като се позова на пресслужбата на беларуския държавен глава.

"Невъзможно е да не изпитваме възхищение, когато виждаме какви висоти е покорила американската нация по време на своя четвъртвековен път. Кацането на Луната, важните за цялото човечество пробиви в науката и медицината, впечатляващите икономически постижения - всичко това е пример за целеустремеността, трудолюбието и истинския патриотизъм на американците", се казва в поздравителното послание.

Беларуският лидер отбелязва, че не случайно тази важна годишнина се отбелязва именно по време на мандата на президент, който полага всички усилия в полза на своята страна. "Между нашите народи никога не е имало противоречия и аз, като президент на Беларус, съм готов да работя заедно с Вас за нормализиране на беларуско-американските отношения, както и да подкрепям Вашите усилия да направите света по-безопасно място за нашите деца и внуци", изтъква Лукашенко.

В края на приветствието си държавният глава на Беларус пожелава на Доналд Тръмп и всички американски граждани мир, щастие и благоденствие.

Посрещат Доналд Тръмп в Анкара с военни почести

► Владимир Путин и Сергей Лавров

Руският президент Владимир Путин поздрави американския си колега Доналд Тръмп по случай 250-годишнината от независимостта на САЩ, като отбеляза, че подписването на Декларацията за независимост е станало важен етап от световната история.

"Уважаеми господин президент, скъпи Доналд, приеми искрените ми поздравления по случай 250-ата годишнина от независимостта на Съединените американски щати. Подписването на Декларация за независимост на САЩ не само постави началото на съществуването на вашата държава, но се превърна във важен етап от световната история. Тогавашна Русия поддържа безусловно северноамериканските заселници в борбата им за освобождаване от британското господство", се казва в посланието, публикувано на уебсайта на Кремъл и цитирано от ТАСС.

Поздравления по случай годишнината отправи и руският външен министър Сергей Лавров. "Поздравявам американския народ. Желая му мир и благополучие, за да осъществи заветите на Декларацията за независимост на САЩ за правото на всеки човек на живот, свобода и стремеж към щастие", отбеляза Лавров в обръщението си, поместено на сайта на външното министерство.

Министърът изтъкна, че настоящият знаменателен юбилей се отбелязва в много отговорен за световния ред момент. "Въпреки отчаяната съпротива на страните от Запада, епохата на тяхното глобално господство е на път да бъде заменена от по-справедлив и уравновесен многополюсен модел на международно развитие", каза той. Лавров припомни, че за два века и половина САЩ са изминали ускорено път, за който на други страни са били нужни стотици години. "Път, съчетаващ важни съзидателни пориви и експанзия с вътрешни сътресения. На критични етапи в историята на САЩ - в годините на борбата за независимост от британската метрополия и в периода на Гражданската война - Русия неизменно е оказвала помощ за утвърждаването и запазването на американската държавност. Съюзът на нашите страни по време на Втората световна война и днес служи като напомняне за общата решимост за противопоставяне на всички проявления на фашизма, нацизма и идеологията за национална изключителност", подчерта той.

Лавров изтъкна също, че Москва остава вярна на принципите в Устава на ООН, които Русия заедно със САЩ и други държави победителки е положила в основата на следвоенната система на международните отношения, която служи на човечеството като правен и морален ориентир и до днес.

► Володимир Зеленски

Президентът на Украйна Володимир Зеленски поздрави Съединените щати по случай Деня на независимостта, като изрази благодарност за американската подкрепа към страната му, особено след началото на пълномащабната руска инвазия, предаде Укринформ.

В публикация в социалните мрежи Зеленски отбеляза, че 250-годишнината на САЩ е празник на "една от най-светлите, най-силните и най-влиятелните мечти на човечеството - мечтата за независима, свободна и просперираща държава". "Тази мечта премина през много изпитания и не само устоя, но в продължение на два и половина века служи за пример на други народи и помогна на човечеството да стане по-свободно", заяви украинският президент.

Според него ролята на Съединените щати остава ключова и през 21 век, а значението на американската подкрепа се вижда ясно в борбата на Украйна за независимост и свобода.

Зеленски подчерта, че Киев високо цени предоставената военна помощ. "Американското оръжие - от ракетите "Джавелин", които президентът Тръмп реши да предостави на Украйна, до системите "Пейтриът", които най-надеждно защитават живота на нашия народ, демонстрира силата на американския дух, решителност и технологии", посочи той.

Украинският президент заяви още, че надеждите на страната му са свързани с продължаващото американско лидерство в защитата на свободата и човешкия живот. "Когато молим Америка за системи "Пейтриът", вярваме, че ценностите на уважението към живота и човешкото достойнство ще надделеят и днес. Светът се нуждае от такова лидерство, което защитава свободата и живота", каза Зеленски.

В края на обръщението си той изрази увереност, че съвместните усилия ще доведат до постигането на мир.

Редактор: Дарина Методиева