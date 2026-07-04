Съединените щати празнуват днес 250 години от обявяването на своята независимост. Юбилейната годишнина е отбелязана с безпрецедентна програма от събития в цялата страна, включваща военни демонстрации, въздушни спектакли, паради и празнични церемонии.

Началото на честванията беше поставено с реч на президента на САЩ Доналд Тръмп в националния мемориал „Маунт Ръшмор“ в Южна Дакота. На емблематичното място са изсечени ликовете на четирима от най-влиятелните американски президенти - Джордж Вашингтон, Томас Джеферсън, Теодор Рузвелт и Ейбрахам Линкълн.

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В изказването си Тръмп акцентира върху американската история, патриотизма и националната идентичност, но отправи и остри политически послания към своите опоненти. Президентът определи комунизма като една от основните заплахи пред американските ценности и обвини представители на прогресивното крило на Демократическата партия, че подкопават традиционния облик на страната.

Наблюдатели коментират, че речта е имала и отчетлив предизборен характер, въпреки че междинните избори за Конгреса предстоят едва през ноември. Тръмп неколкократно направи препратки към бъдещите избори и заяви увереност, че консервативното движение ще продължи да доминира в американската политика.

Празничната програма във Вашингтон включва близо седемчасово въздушно шоу с участието на изтребители, бомбардировачи, хеликоптери и исторически самолети от Втората световна война. Специално участие ще вземат и „Златните рицари“ - елитният парашутен отряд на американската армия, който ще изпълни демонстративни скокове над столицата.

В Ню Йорк също са подготвени впечатляващи прояви. Във водите край мегаполиса се провежда международен морски парад с участието на най-малко 22 кораба с високи мачти и десетки хиляди моряци от различни държави.

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Паралелно с официалните чествания се реализира и инициативата „Freedom 250“, създадена по идея на Доналд Тръмп. Тя включва мобилни музеи, наречени „камиони на свободата“, както и бъдещи патриотични състезания между младежи от всички щати. Победителите ще получат стипендии по 250 хиляди долара.

Инициативата обаче предизвика и критики. Част от обществените организации обвиняват организаторите, че представят прекалено идеализирана версия на американската история, а други сравняват планираните съревнования с телевизионни формати, поставящи акцент върху състезанието между половете.

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На фона на празненствата американците продължават да са притеснени от икономическите предизвикателства. Според местни анализатори високите цени на горивата и хранителните продукти остават сред основните теми за обществото, като традиционните празнични покупки тази година струват значително повече в сравнение с предходни години.

Въпреки политическите спорове и икономическите тревоги, юбилейната 250-годишнина от независимостта се превръща в едно от най-мащабните чествания в съвременната история на Съединените щати.

Кореспондент: Галина Петрова

Редактор: Цветина Петкова