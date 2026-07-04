Американският президент Доналд Тръмп произнесе тържествена реч пред мемориала „Маунт Ръшмор“ в навечерието на отбелязването на 250-ата годишнина от обявяването на независимостта на Съединените щати, съобщи NBS News.

Обръщайки се към хилядите присъстващи, Тръмп определи предстоящия празник като един от най-значимите моменти не само в американската, но и в световната история.

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„Утре отбелязваме 250 години славна независимост и 250 години величествена американска свобода. Няма друга история като тази“, заяви президентът.

В речта си той подчерта ролята на САЩ като световна сила, определяйки страната като „най-успешната, най-постигащата и най-изключителната нация в човешката история“. Според него американската свобода е оцеляла не само благодарение на принципите, записани в основополагащите документи, а заради поколенията американци, които са я защитавали и съхранявали.

Тръмп акцентира и върху темата за националната идентичност, като заяви, че през последните години са били правени опити да се подкопаят традиционните американски ценности и чувството за принадлежност към нацията.

„Ще върнем идентичността на страната си. Над всичко американците обичат свободата“, каза той. По думите му човек не е задължително да е роден в САЩ, за да бъде истински американец, но трябва да уважава и обича държавата и постигнатото от нея.

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Президентът отправи и остри критики към комунизма, който определи като заплаха за американската свобода, конституционния ред и историческите ценности на страната. Той предупреди за разпространението на идеи, които според него противоречат на американския начин на живот, и призова гражданите да ги отхвърлят.

Значителна част от изказването беше посветена и на вътрешнополитическите теми. Тръмп заяви, че успехът на Републиканската партия на предстоящите избори ще зависи от приемането на ключови законодателни промени, свързани с изборния процес.

В края на речта си президентът изрази увереност в бъдещето на страната и определи настоящия период като начало на нов етап в американската история. „След два века и половина знаем, че това не е краят. Това е само началото на златния век на Америка“, заяви той.

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Тръмп коментира накратко и напрежението с Иран, като каза, че Техеран проявява желание за постигане на споразумение. По думите му Съединените щати са предоставили време за траурните церемонии в страната след смъртта на върховния лидер Али Хаменей, преди да бъдат подновени дипломатическите контакти.

Редактор: Цветина Петкова