Съединените щати отбелязват 250 години от приемането на Декларацията за независимост. Празничните инициативи започнаха още преди месец, а кулминацията ще бъде в събота, на 4 юли, с безпрецедентни мерки за сигурност.

За този четвърт хилядолетие Америка се превърна в най-голямата световна сила, която води глобалните тенденции, включително борбата за човешки права и свободи и технологичните революции. В същото време страната остава изтъкана от противоречия и разделение, които не липсваха и в организацията на тазгодишния празник.

250 години от раждането на Америка: Разделена в миналото, обединена от Декларацията

Въпреки че Конгресът избра двупартийна комисия за ръководене на празненствата, президентът Доналд Тръмп създаде паралелна организация. Тя е отговорна за 16-дневното изложение „Великият американски панаир“, на което са представени над 150 щанда от всички щати и територии. Някои щати, управлявани предимно от Демократическата партия, обаче отказаха да участват. Начинът на финансиране и организация на събитието също предизвика полемика.

Въпреки политическите противоречия, патриотичният дух е осезаем навсякъде. От малките предградия до най-големите забележителности се веят знамена.

Самият Доналд Тръмп обеща, че фойерверките над столицата Вашингтон ще бъдат невиждано шоу с 850 000 изстрела за 40 минути.

В цялата страна се провеждат мащабни паради, въздушни шоута и пищни тържества. В Балтимор пристигнаха 14 международни ветроходни кораба, които станаха част от празненствата.

За сигурността на събитията са ангажирани военни дронове, изтребители, брегова охрана и хиляди федерални служители. Властите са въвели и безпрецедентни мерки – за първи път в историята всички хора, които влизат в периметъра на Националния мол във Вашингтон, ще бъдат проверявани с метални детектори. Мярката е заради потенциална заплаха от т.нар. „самотни вълци терористи“.

Въпреки предизвикателствата, милиони американци са готови да празнуват. Очаква се рекордните 72 милиона души да пътуват за празника, въпреки че експертите прогнозират значително по-високи разходи за бензин в сравнение с миналата година.

Времето също ще постави на изпитание празнуващите. „Следим горещата вълна, очакват се трицифрени температури по Фаренхайт, които може да счупят температурни рекорди“, предупреждават властите.

Кореспондент: Галина Петрова

Редактор: Мария Барабашка