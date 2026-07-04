Тази година САЩ отбелязват една от най-важните дати в своята история – 250 години от приемането на Декларацията за независимостта. На 4 юли 2026 г. нацията празнува своя четвъртхилядолетен юбилей (наричан в официалната историография Semiquincentennial). Това не е просто поредният национален празник с маршове, фойерверки и семейно барбекю. Това е момент за мащабна равносметка за пътя на една държава, изградена върху нечуваното за XVIII век обещание – че властта произтича от народа, а равенството и правото на щастие са дадени от Бог.

Подготовката за този исторически момент, обединена в националната инициатива „America250”, започна почти десетилетие по-рано с една основна цел – да почете миналото, да осмисли поляризираното настояще и да вдъхнови бъдещето на може би най-успешния демократичен експеримент в модерната история.

САЩ отбелязаха националния си празник с пищни фойерверки (ВИДЕО+СНИМКИ)

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⇒ Искрата на Революцията: Чаят, данъците и бунтът

Пътят към 4 юли 1776 г. не е нито кратък, нито мирен. Той е постлан с десетилетия натрупвано недоволство и пролята кръв. В края на XVIII век 13-те американски колонии са част от могъщата Британска империя. След края на Френската и индианската война обаче, британската хазна е празна. Крал Джордж III и парламентът в Лондон решават, че колонистите трябва да платят сметката.

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Започва налагането на тежки и непопулярни налози – Законът за гербовия налог, законите на Таунсенд и прословутият данък върху чая. За американците проблемът не са просто парите, а принципът: те нямат свои представители в британския парламент, които да гласуват тези данъци. Така се ражда лозунгът, запалил революцията: „Няма данъци без представителство”. Ескалацията достига връхната си точка с Бостънското чаено парти през 1773 г., когато колонисти изхвърлят тонове британски чай в океана. Лондон отвръща с военна сила. Войната за независимост официално избухва през април 1775 г. с битките при Лексингтън и Конкорд.

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⇒ Вторият континентален конгрес и истинският Ден на независимостта

Година след началото на военните действия, през лятото на 1776 г., делегатите на 13-те колонии се събират в Залата на независимостта във Филаделфия. Атмосферата е наелектризирана. Мнозина осъзнават, че връщане назад към короната вече няма. Необходим е официален, юридически и философски издържан документ, който да обяви пред света тяхното скъсване с Великобритания.

Историческият парадокс е, че реалното гласуване за отцепване се случва на 2 юли. Тогава Конгресът одобрява резолюцията на Ричард Хенри Лий за независимост. Вторият президент на САЩ Джон Адамс е толкова въодушевен, че пише писмо до съпругата си Абигейл, в което пророкува: „Вторият ден на юли 1776 г. ще бъде най-запомнящата се епоха в историята на Америка. Вярвам, че той ще се отбелязва от следващите поколения като велик празник”. Адамс бърка датата само с два дни – Конгресът се нуждае от 48 часа, за да редактира и официално да приеме самия текст на Декларацията на 4 юли.

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⇒ Комитетът от петима и парадоксът на Джеферсън

Задачата да напишат документа е възложена на „Комитет от петима”: Джон Адамс, Бенджамин Франклин, Томас Джеферсън, Робърт Ливингстън и Роджър Шърман. Адамс, бидейки блестящ политик, но непопулярен сред някои делегати заради острия си език, убеждава 33-годишния вирджинец Томас Джеферсън да напише първата чернова. Джеферсън вече има репутацията на човек с брилянтен стил и перо. Изолиран в стая под наем във Филаделфия, той създава един от най-великите текстове в историята на политическата мисъл: „Ние смятаме тези истини за очевидни: че всички хора са създадени равни, че те са надарени от своя Създател с някои неотчуждаеми права, че сред тях са Живот, Свобода и стремеж към Щастие”.

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Джеферсън обаче е и олицетворение на най-големия американски парадокс. Човекът, написал, че „всички хора са създадени равни”, по това време притежава над 600 роби през живота си. Този морален сблъсък остава неразрешен при основаването на държавата и в крайна сметка ще доведе до кървавата Гражданска война век по-късно. В първоначалната чернова Джеферсън дори включва остър абзац, осъждащ робството и обвиняващ британския крал за търговията с хора, но под натиска на делегатите от Юга текстът е заличен. Бенджамин Франклин и Джон Адамс правят общо 86 редакции по черновата, преди тя да придобие финалния си вид.

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⇒ Одисеята на един пергамент

Днес оригиналният пергамент, изписан калиграфски от Тимъти Матлак и подписан от 56 делегати, се пази в Националните архиви във Вашингтон в специална капсула с аргон и контролирана температура. Но оцеляването му през тези 250 години е същинско чудо.

По време на Войната за независимост документът е местен непрекъснато в каруци, за да не попадне в британски ръце. През 1814 г., когато британците превземат и опожаряват Вашингтон, чиновник на име Стивън Плезънтън натъпква Декларацията в ленени чували и я скрива в стара плевня в щата Вирджиния часове преди столицата да пламне. По време на Втората световна война, след атаката над Пърл Харбър, безценният лист е тайно ескортиран с брониран влак до Форт Нокс, където остава по време на войната, редом със златния резерв на Америка.

⇒ Как се празнуваше досега?

Отбелязването на годишнините от обявяването независимостта на Америка винаги са носели духа на своето време. През 1876 г., за 100-годишния юбилей, нацията все още ближе раните си от Гражданската война. Честванията във Филаделфия са белязани от мащабно Световно изложение, където Александър Греъм Бел показва за първи път телефона, а Франция подарява на Америка дясната ръка с факела на бъдещата Статуя на свободата.

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През 1976 г., за 200-годишнината, САЩ се нуждаят от обединение след травмите от Виетнамската война и скандала „Уотъргейт”. На 4 юли 1976 г. милиони американци се събират в Ню Йорк, за да наблюдават спиращия дъха парад на исторически платноходи „Operation Sail”, докато кралица Елизабет II посещава Филаделфия и подарява реплика на Камбаната на свободата с думите: „Нека тази камбана звъни за мира и свободата на двата народа”.

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⇒ „America250” – поглед към несъвършенствата и идеалите

В събота, през 2026 година, 250-ата годишнина заварва Америка отново в сложен момент на политическо разделение. Именно затова създадената от Конгреса двупартийна комисия „America250” работи под мотото за изграждане на „по-съвършен съюз”.

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Фокусът на историците и организаторите сега не е просто глорификация, а пълноценен разказ. Това включва не само героизма на бащите основатели, но и даването на глас на тези, които първоначално са били изключени от обещанието на Декларацията – коренното население на Америка, поробените афроамериканци и жените, които водят дълги десетилетия битки за право на вот и граждански права. Целта на тазгодишните чествания е всеки гражданин, независимо от произхода си, да види своето място в историята на нацията.

Мащабните проекти включват засаждане на „Гори на свободата” в разчлични части на страната, безпрецедентни инвестиции в запазването на исторически паметници и, разбира се - мащабни шоу програми и фойерверки над Националния мол във Вашингтон, Бостън и Филаделфия.

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⇒ Завет за целия свят

Декларацията за независимостта отдавна е надхвърлила границите на 13-те бивши колонии. Нейните идеи се превръщат във вдъхновение за Френската революция през 1789 г. Тя дава искрата на Симон Боливар и движенията за независимост в Латинска Америка. Нейното ехо звучи и във Всеобщата декларация за правата на човека на ООН.

И днес, четвърт хилядолетие по-късно, избледнелият пергамент напомня на света един безценен урок – че демокрацията не е даденост, нито еднократен акт. Тя е непрекъснат процес, който изисква смелост, саможертва и постоянна грижа от всяко следващо поколение.

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Редактор: Мария Барабашка