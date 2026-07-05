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Каква е мисията на бай Валентин от село Забърдо
Легендарният майстор сиренар Валенти от село Забърдо, който обучил поколения български мандраджии в тънкостите на производството на кашкавал, отправи остри критики към качеството на част от млечните продукти на пазара. Според него днешният кашкавал все по-често се произвежда с различни заместители и примеси, което се отразява на качеството.
„Кашкавалът, който се прави сега, не е добър. Има различни примеси, особено сухо мляко. Според мен трябва да има закон, който да забрани използването на сухо мляко. То не става дори за животните“, заяви той.
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Хората, работили с него, го описват като изключително добър и скромен човек, който обаче не правел никакви компромиси, когато ставало въпрос за качеството на продукцията.
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