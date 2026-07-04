Германският канцлер Фридрих Мерц е разговарял по телефона с украинския президент Володимир Зеленски, като двамата са обсъдили последните руски удари по Киев и други райони на Украйна, съобщи Берлин.

Разговорът е проведен в навечерието на предстоящата среща на върха на НАТО, насрочена за следващата седмица в Анкара.

НАТО готви мащабен пакет за военна помощ за Украйна в размер на 70 млрд. евро

Очаква се сред основните теми на форума да бъде продължаващата подкрепа за Украйна във войната с Русия.

По информация на Берлин страните от Алианса се подготвят да потвърдят ангажимент за военна помощ за Киев през тази година на стойност около 70 милиарда евро.

Редактор: Цветина Петкова