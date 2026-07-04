Силни валежи причиниха наводнения и сериозни затруднения в движението в европейската част на Истанбул тази сутрин. Най-засегнати бяха централни райони като Бешикташ, Шишли, Фатих и Султангази, където улици и подлези се оказаха под вода.

На места канализационната система не успя да поеме големите количества дъжд и множество шахти преляха. Някои участъци от града бяха залети до степен, която затрудни както автомобилния трафик, така и придвижването на пешеходците.

İstanbul Beşiktaş şiddetli yağış sonucunda sel meydana geliyor ⛈️



📍Türkiye İstanbul (04.07.2026) pic.twitter.com/QpCNiVZvma — Hava Medya (@havamedyaa) July 4, 2026

Сред засегнатите обекти е и покрит пазар в квартал Фатих, където търговци са се опитвали да спрат навлизането на водата в магазините си.

İstanbul Harem'de deniz ile kara birleşti. İşte o anlar... pic.twitter.com/OOI6jEIj3t — Hava Forum (@HavaForum) July 4, 2026

Особено тежка е била обстановката в района на площад Меджидиекьой, където автомобилите са преминавали през дълбоки водни участъци, достигащи почти до нивото на гумите.

По-слабо засегната е азиатската част на мегаполиса, като валежи са отчетени основно в кварталите по крайбрежието на Босфора.

Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği uyarmıştı..

İstanbul'da etkili olan sağanak kabusa döndü! Cadde ve sokaklar göle döndü!



Chp’li İbb’nin neresini tutsak elimizde kalıyor.. pic.twitter.com/1Mwc3JGGiA — 𝘈𝘺ş𝘦𝘨ül ᥫ᭡ (@ax58go) July 4, 2026

Още преди настъпването на лошото време метеорологичните служби предупредиха за интензивни валежи и гръмотевични бури в района на Истанбул и други части на Северозападна Турция. Очаква се нестабилното време да обхване и областите Текирдаг и Къркларели, както и райони в Североизточен Анадол.

Редактор: Цветина Петкова