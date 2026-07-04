Особено тежка е обстановката в района на площад Меджидиекьой, където автомобилите са преминавали през дълбоки водни участъци

Силни валежи причиниха наводнения и сериозни затруднения в движението в европейската част на Истанбул тази сутрин. Най-засегнати бяха централни райони като Бешикташ, Шишли, Фатих и Султангази, където улици и подлези се оказаха под вода.

На места канализационната система не успя да поеме големите количества дъжд и множество шахти преляха. Някои участъци от града бяха залети до степен, която затрудни както автомобилния трафик, така и придвижването на пешеходците.

Сред засегнатите обекти е и покрит пазар в квартал Фатих, където търговци са се опитвали да спрат навлизането на водата в магазините си.

Особено тежка е била обстановката в района на площад Меджидиекьой, където автомобилите са преминавали през дълбоки водни участъци, достигащи почти до нивото на гумите.

По-слабо засегната е азиатската част на мегаполиса, като валежи са отчетени основно в кварталите по крайбрежието на Босфора.

Още преди настъпването на лошото време метеорологичните служби предупредиха за интензивни валежи и гръмотевични бури в района на Истанбул и други части на Северозападна Турция. Очаква се нестабилното време да обхване и областите Текирдаг и Къркларели, както и райони в Североизточен Анадол.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Специално за БТА от Нахиде Дениз

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