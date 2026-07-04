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Особено тежка е обстановката в района на площад Меджидиекьой, където автомобилите са преминавали през дълбоки водни участъци
Силни валежи причиниха наводнения и сериозни затруднения в движението в европейската част на Истанбул тази сутрин. Най-засегнати бяха централни райони като Бешикташ, Шишли, Фатих и Султангази, където улици и подлези се оказаха под вода.
На места канализационната система не успя да поеме големите количества дъжд и множество шахти преляха. Някои участъци от града бяха залети до степен, която затрудни както автомобилния трафик, така и придвижването на пешеходците.
İstanbul Beşiktaş şiddetli yağış sonucunda sel meydana geliyor ⛈️— Hava Medya (@havamedyaa) July 4, 2026
📍Türkiye İstanbul (04.07.2026) pic.twitter.com/QpCNiVZvma
Сред засегнатите обекти е и покрит пазар в квартал Фатих, където търговци са се опитвали да спрат навлизането на водата в магазините си.
İstanbul Harem'de deniz ile kara birleşti. İşte o anlar... pic.twitter.com/OOI6jEIj3t— Hava Forum (@HavaForum) July 4, 2026
Особено тежка е била обстановката в района на площад Меджидиекьой, където автомобилите са преминавали през дълбоки водни участъци, достигащи почти до нивото на гумите.
İstanbul Kağıthane’de şiddetli yağış sonrası ortaya çıkan görüntü… https://t.co/NHl5Ts4ZBm pic.twitter.com/J3nvIVrF63— Aykırı (@aykiri) July 4, 2026
По-слабо засегната е азиатската част на мегаполиса, като валежи са отчетени основно в кварталите по крайбрежието на Босфора.
Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği uyarmıştı..— 𝘈𝘺ş𝘦𝘨ül ᥫ᭡ (@ax58go) July 4, 2026
İstanbul'da etkili olan sağanak kabusa döndü! Cadde ve sokaklar göle döndü!
Chp’li İbb’nin neresini tutsak elimizde kalıyor.. pic.twitter.com/1Mwc3JGGiA
Още преди настъпването на лошото време метеорологичните служби предупредиха за интензивни валежи и гръмотевични бури в района на Истанбул и други части на Северозападна Турция. Очаква се нестабилното време да обхване и областите Текирдаг и Къркларели, както и райони в Североизточен Анадол.Редактор: Цветина Петкова
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