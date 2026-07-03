Темата за наркотиците вече не се възприема като ограничена до конкретни социални групи или региони, а като широко разпространен обществен проблем. Това показват данни от последното проучване на агенция „Тренд“, представени от Димитра Воева в ефира на „Пресечна точка“.

По думите ѝ 92% от анкетираните определят употребата на наркотични вещества като сериозен проблем, като високият процент показва консенсус по темата. Воева уточни, че обществените нагласи се формират както от личен опит и среда, така и от медийното отразяване на случаи с млади хора, свързани с наркотични вещества.

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Според данните хората свързват първото посягане към наркотиците най-често с желание за експериментиране. „Лесният достъп до наркотици също е един от отговорите. Видяхме топ 3 на данните – любопитство, приятели и лесен достъп. Приятелската среда, лесният достъп и също проблеми в семейството или липса на контрол от страна на семейството“, допълни Воева.

„Над 40% от българите казват, че имат хора от тяхното обкръжение, които употребяват“, посочи тя, като уточни, че при по-младите възрастови групи делът е значително по-висок. Сред хората под 30 години около една четвърт заявяват, че не познават никого, който употребява наркотични вещества. „Деловете сред най-младата възрастова група са по-високи от средното, което е доста притеснително“, каза Воева.

Според данните на „Тренд“ значителна част от обществото смята, че достъпът до наркотици е лесен, особено в големите градове. Всеки десети анкетиран посочва, че в неговото населено място лесно може да се намерят наркотични вещества.

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Според проучването обществото подкрепя най-вече мерки, свързани със засилен контрол и санкции, докато превенцията и социалната подкрепа остават на заден план. Тя определи този резултат като „леко парадоксален“, тъй като често се отчита висока обществена чувствителност към проблема, но по-ниска готовност за промяна в личното поведение.

В края на разговора Димитра Воева коментира и политическата ситуация в страната, като посочи, че се наблюдава известна нормализация. По думите ѝ към момента политическата динамика изглежда по-спокойна.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева