За май са образувани 985 досъдебни производства за престъпления, свързани с наркотични вещества, при 783 през април. За първите пет месеца на годината образуваните производства са се увеличили с над 40%.

„Много години са загубени в това да стигнем до изводите, че без добра работа на МВР няма как да се предотврати разпространението и употребата“, заяви Светлана Йорданова от Фондация „За един чист живот“ в ефира на предаването “Социална мрежа по NOVA NEWS. По думите ѝ увеличението на полицейските акции е положителна стъпка, но не е достатъчно решение. „Пазарът на наркоразпространението е много мобилен и там, където се засилва влиянието, той просто се измества малко по-наляво или малко по-надясно“, посочи тя. Според Йорданова усилията трябва да бъдат координирани в цялата страна, а не да се провеждат кампанийно само в отделни градове.

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Експертът обърна внимание и на разпространението на наркотични вещества през социални мрежи и куриерски фирми. „Това говори за една неподготвеност на структурите. Продажбата на наркотични вещества чрез социални мрежи започна преди близо 20 години. За това време би трябвало вече да има изградена много сериозна структура, която да има механизъм как да прихваща тези групи“, коментира тя. По думите ѝ институциите достигат до мрежи, които функционират от години, докато организаторите им вече са намерили нови начини за действие.

Йорданова подчерта, че борбата с проблема трябва да върви в две посоки - ограничаване на разпространението и ранна превенция на употребата. Според нея работата трябва да започва още с деца на възраст между 8 и 12 години.

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По думите ѝ училищната среда от години е най-благоприятната среда за разпространение на наркотици, а възрастта на първата употреба продължава да спада. Йорданова предупреди, че все по-често непълнолетни стават част от мрежите за разпространение. Тя посочи още, че в практиката си е срещала множество случаи, при които зависими хора признават, че преди да стигнат до тежки престъпления, са извършвали редица други нарушения без да понесат последствия.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова