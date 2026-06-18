Броят на образуваните досъдебни производства и задържаните лица за престъпления, свързани с наркотици, е нараснал значително през май 2026 г. Това показват данните на Специализираното междуведомствено звено на прокуратурата и МВР, което подпомага разследването на престъпления, свързани с наркотични вещества и нелегална миграция.

През периода 1–31 май са образувани 985 досъдебни производства за престъпления с наркотични вещества, при 783 през април. Задържаните лица са 1088, докато месец по-рано броят им е бил 905. Отчетените резултати показват и значителни количества иззети наркотици – над 362 килограма марихуана, повече от 1 килограм фентанил, както и различни други наркотични вещества и прекурсори.

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През май са влезли в сила 334 съдебни акта за престъпления, свързани с наркотични вещества, както и 100 съдебни акта за незаконно превеждане през границата и подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават през страната.

Редактор: Ралица Атанасова